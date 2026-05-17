20:32, 14 мая 2026 года Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов В 2026 году их финансирование по всей области составляет порядка семи миллиардов рублей.







14 мая на совещании с главами муниципальных образований обсуждалась реализация национальных проектов в регионе. В 2026 году их финансирование по всей области составляет порядка семи миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Муниципалы также участвуют в девяти региональных проектах. Освоение средств пока составляет 22%.



С проблемами столкнулись в Глазуновском и Малоархангельском районах. Губернатор Андрей Клычков попросил обратить особое внимание на благоустройство Парка культуры и отдыха.

"У нас с вами ни материалов, ни рабочих, ни техники на объекте нет", – резюмировал глава региона. Андрей Клычков отметил, что такие проверки станут регулярными. При вопиющих случаях отставания от графика или нарушения технологии работ будут расторгаться контракты. Пока время на исправление ошибок есть.





Стэфания Басарева





