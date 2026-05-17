Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов
14 мая на совещании с главами муниципальных образований обсуждалась реализация национальных проектов в регионе. В 2026 году их финансирование по всей области составляет порядка семи миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Муниципалы также участвуют в девяти региональных проектах. Освоение средств пока составляет 22%.
С проблемами столкнулись в Глазуновском и Малоархангельском районах. Губернатор Андрей Клычков попросил обратить особое внимание на благоустройство Парка культуры и отдыха.
"У нас с вами ни материалов, ни рабочих, ни техники на объекте нет", – резюмировал глава региона.
Андрей Клычков отметил, что такие проверки станут регулярными. При вопиющих случаях отставания от графика или нарушения технологии работ будут расторгаться контракты. Пока время на исправление ошибок есть.