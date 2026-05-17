воскресенье 17.05.2026 10:56:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
"Орловские герои"
Главная » Новости

20:13, 14 мая 2026 года

Хантавирус с лайнера Hondius не угрожает Орловской области

Шансы, что именно этот штамм однажды доберется до региона, практически нулевые.



Вспышка хантавируса, зафиксированная в мае 2026 года на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, заставила мир нервничать, вспомнив недавнюю пандемию COVID-19.

Следует помнить, что хантавирусов в мире – больше 30 видов. Они известны уже полвека. Переносчиками выступают грызуны, но передаваться от мыши к человеку могут только некоторые типы.

В России встречается евроазиатский тип хантавируса. Он характерен лихорадкой, геморрагическим синдромом, и преимущественным поражением почек, хотя пневмонии тоже регистрируются.

Вторая клиническая форма хантавируса вызывает легочную и сердечно-сосудистую патологии. Она распространена в Северной, Центральной и Южной Америке. Именно этот штамм – "Андес" – и нашли на корабле. Он летален в 50% случаев, а для евроазиатской формы этот показатель не превышает 15%.

В Орловской области пациенты с хантавирусом не редкость. Как правило, пациенты – сельские жители или дачники. Они чаще контактируют с грызунами. У заболевания отмечается сезонность. Зимой хантавирусом заражаются крайне редко.

Пути передачи инфекции могут быть разные. Чаще других – через вдох. Бывает контактный путь – через контакт с пометом или другими выделениями грызунов.

Между людьми наш – евроазиатский – хантавирус не передается. "Андес" может передаваться от человека к человеку, но редко и при очень тесном контакте.

Для Орловщины опасный штамм практически исключен. Предпринятые меры предосторожности просто не дадут ему дойти до региона. К слову, после перенесения хантавируса формируется пожизненный иммунитет. Случаи повторного заражения – единичные.


Елена Литинская
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.