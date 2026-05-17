20:13, 14 мая 2026 года Хантавирус с лайнера Hondius не угрожает Орловской области Шансы, что именно этот штамм однажды доберется до региона, практически нулевые.







Вспышка хантавируса, зафиксированная в мае 2026 года на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, заставила мир нервничать, вспомнив недавнюю пандемию COVID-19.



Следует помнить, что хантавирусов в мире – больше 30 видов. Они известны уже полвека. Переносчиками выступают грызуны, но передаваться от мыши к человеку могут только некоторые типы.



В России встречается евроазиатский тип хантавируса. Он характерен лихорадкой, геморрагическим синдромом, и преимущественным поражением почек, хотя пневмонии тоже регистрируются.



Вторая клиническая форма хантавируса вызывает легочную и сердечно-сосудистую патологии. Она распространена в Северной, Центральной и Южной Америке. Именно этот штамм – "Андес" – и нашли на корабле. Он летален в 50% случаев, а для евроазиатской формы этот показатель не превышает 15%.



В Орловской области пациенты с хантавирусом не редкость. Как правило, пациенты – сельские жители или дачники. Они чаще контактируют с грызунами. У заболевания отмечается сезонность. Зимой хантавирусом заражаются крайне редко.



Пути передачи инфекции могут быть разные. Чаще других – через вдох. Бывает контактный путь – через контакт с пометом или другими выделениями грызунов.



Между людьми наш – евроазиатский – хантавирус не передается. "Андес" может передаваться от человека к человеку, но редко и при очень тесном контакте.



Для Орловщины опасный штамм практически исключен. Предпринятые меры предосторожности просто не дадут ему дойти до региона. К слову, после перенесения хантавируса формируется пожизненный иммунитет. Случаи повторного заражения – единичные.





Елена Литинская





