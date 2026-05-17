17:50, 14 мая 2026 года На площади перед "Трилистником" в Орле появился сухой фонтан Конструкция "переехала" из сквера Орловских литераторов.



Сухой фонтан из сквера Орловских литераторов у городской администрации переместили на площадь перед "Трилистником". Об этом сообщили в мэрии.



Там, где раньше стоял фонтан, появится другое монументальное сооружение – 45-метровый флагшток, создание которого в областной столице анонсировали ранее. Его смонтируют до 5 августа.



Флагшток станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий. Отсюда планируют начинать ряд туристических маршрутов. Напомним, что на установке сооружения удалось сэкономить 3,3 миллиона рублей, работы обойдутся в 9,8 миллиона.





Артем Ежаков





