19:00, 14 мая 2026 года Орловский инфекционист Иван Симаков рассказал, как защититься от хантавируса В России чаще всего переносчиком является европейская рыжая полевка.





На сегодняшний день существует несколько известных разновидностей хантавируса. В Европе и Азии этот вирус поражает почки, вызывая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.



По словам заместителя главного врача НКМЦ им. Круглой по инфекционной работе Ивана Симакова, риск возрастает, когда человек находится в местах обитания грызунов, контактирует с зараженными предметами, такими как солома, сено, хворост, или необработанными термически овощами. Хантавирусом можно заразиться и контактным путем: через поврежденные участки кожи.



Эксперт отметил, что смертность от этого штамма очень низкая и составляет всего 1–5%. Также врач говорит и о заразности данного вируса.

— Всемирная организация здравоохранения оценивает, что передача данного заболевания от человека к человеку является минимальной и возможна лишь при продолжительных и тесных контактах, — утверждает Иван Симаков в интервью с корреспондентом Еленой Литинской. Важно помнить об особенностях вируса. Переболевший человек приобретает стойкий иммунитет. Также он активен преимущественно весной и летом.



Чтобы снизить шансы заразиться, необходимо использовать защитные средства (респираторы, маски, перчатки), находясь в местах обитания грызунов.





Карина Басова





