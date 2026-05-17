Орловский инфекционист Иван Симаков рассказал, как защититься от хантавируса
В России чаще всего переносчиком является европейская рыжая полевка.
На сегодняшний день существует несколько известных разновидностей хантавируса. В Европе и Азии этот вирус поражает почки, вызывая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
По словам заместителя главного врача НКМЦ им. Круглой по инфекционной работе Ивана Симакова, риск возрастает, когда человек находится в местах обитания грызунов, контактирует с зараженными предметами, такими как солома, сено, хворост, или необработанными термически овощами. Хантавирусом можно заразиться и контактным путем: через поврежденные участки кожи.
Эксперт отметил, что смертность от этого штамма очень низкая и составляет всего 1–5%. Также врач говорит и о заразности данного вируса.
— Всемирная организация здравоохранения оценивает, что передача данного заболевания от человека к человеку является минимальной и возможна лишь при продолжительных и тесных контактах, — утверждает Иван Симаков в интервью с корреспондентом Еленой Литинской.
Важно помнить об особенностях вируса. Переболевший человек приобретает стойкий иммунитет. Также он активен преимущественно весной и летом.
Чтобы снизить шансы заразиться, необходимо использовать защитные средства (респираторы, маски, перчатки), находясь в местах обитания грызунов.