9:30, 17 марта 2026 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области осталась на прежнем уровне Поток пациентов в поликлиниках сохранился на уровне 3,8 тысячи человек.





С 9 по 15 марта в Орловской области к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 3,8 тысячи человек. На долю детей в возрасте до 14 лет пришлось 52,5% пациентов. Заболеваемость сохранилась на уровне позапрошлой недели, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



На Орловщине до сих пор циркулируют возбудители COVID-19, риновирусы, сезонные коронавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы гриппа А.





