20:45, 17 марта 2026 года

В Орловской области засеют 1,3 миллиона гектаров полей

В регионе завершается подготовка к посевной.



В Орловской области завершается подготовка к посевной кампании. 17 марта состоялось совещание по обсуждению достижений аграриев и их планов на будущее.

Как заявил губернатор Андрей Клычков, в 2026 году посевная площадь в регионе составит 1,3 миллиона гектаров. С 2020 по 2025 годы она увеличились на 14,8 тысячи гектаров.

Посеяно 450 тысяч гектаров озимых культур, и, как подчеркнул глава региона, они неплохо пережили холода. Яровой сев запланирован на 843 тысячах гектаров.

В этом году также сделают упор на развитии животноводства. Сферу поддержат на 484 миллиона рублей. Также в планах запуск пяти высокотехнологичных предприятий с общим объемом инвестиций 23,5 миллиарда рублей.


Антон Сорокин
