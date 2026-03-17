В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева прошла премьера спектакля "Несчастная" по повести Ивана Тургенева. Главная героиня постановки совсем не похожа на классических "тургеневских девушек" и изначально трагическая персона.
Повесть Тургенева вызвала недоумение современников, в ней он повествует о любви и предательстве, раскрывает судьбу героев на фоне острых социальных проблем, переплетает психологический и символический текст.
Постановщиком выступил приглашенный режиссер Кирилл Заборихин. Он оставляет зрителю свет и надежду, что драматизм ситуации и непростое время можно и нужно пережить.