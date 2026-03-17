16:50, 17 марта 2026 года

В Орле риелторов и чиновников осудят за махинации с деньгами на жилье

Ущерб почти достиг 100 миллионов рублей.


Советский районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых человек, занимающихся риелторством, а также двух работников городского жилищного управления. Им вменяют покушение на мошенничество, мошенничество, дачу взятки и легализацию преступных доходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвинение полагает, что группа похитила из бюджета более 98,7 миллиона рублей, выделенных на предоставление жилплощади гражданам в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

По версии следствия, жилье для переселения людей из аварийных домов покупалось по завышенной цене. Информация передавалась специалисту в сфере сделок с недвижимостью, который и организовал подбор нужных квартир. Разницу в стоимости сообщники присваивали себе. Через зачисление на депозит и перевод на другие расчетные счета удалось легализовать 5,1 миллиона рублей. Для того, чтобы регистрация жилья прошла быстрее, сотруднику управления Росреестра дали взятку в 327 тысяч рублей.


Артем Ежаков
