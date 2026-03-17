Главная » Новости



18:30, 17 марта 2026 года В Орле моют остановочные павильоны Их очищают от грязи, граффити и незаконных объявлений.



Фото: МБУ "Спецавтобаза"

Специалисты МБУ "Спецавтобазы" моют остановочные павильоны. Они очищают их от грязи, граффити и незаконных объявлений. В порядок уже привели остановки на улицах Октябрьской, Комсомольской и Михалицына.



Орловцев просят уважать чужой труд, не мусорить на улицах и бережнее относиться к окружающим вещам, чтобы потом не жаловаться на грязный город.

— Тот, кто убирает мусор, знает, как это непросто. И никогда не станет мусорить сам, — подчеркнули в МБУ "Спецавтобаза".





Анастасия Мельникова





