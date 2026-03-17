16:00, 17 марта 2026 года Экс-доцента Орловского ГАУ обвинили во взяточничестве и мошенничестве Как утверждает следствие, за деньги он помогал студентам с выпускными работами и экзаменами.





Бывший доцент экономического факультета Орловского государственного аграрного университета имени Парахина предстанет перед судом за получение взяток и мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Уголовное дело с утвержденным обвинением скоро начнут рассматривать.



По версии следствия, мужчина получил от шестерых студентов 190 тысяч рублей за помощь в успешной сдаче экзаменов и зачетов. Также он обманом получил 346 тысяч рублей от трех учащихся за аналогичную услугу и содействие в написании выпускной квалификационной работы. В реальности бывший доцент никак не мог в этом помочь.





Артем Ежаков





