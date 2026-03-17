14:30, 17 марта 2026 года В Орловской области отменили карантин по бешенству животных Его установили в ноябре 2025 года в Должанском районе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил карантин по бешенству животных в Должанском районе. Указ опубликован на портале правительства региона.



Карантин установили в ноябре 2025 года. Очагом болезни тогда признали территории в 20 квадратных метров на расстоянии 200 метров от автодороги "Долгое – Знаменское" в направлении к улице Прудной села Козьма-Демьяновское.



Неблагополучным пунктом определили участок в пределах села Козьма-Демьяновское, деревень Калиновки и Александровки, а также природные территории в радиусе трех километров от очага.



Напомним, что в Орловской области эпизоотическая обстановка остается стабильной. Об этом в рамках прямого эфира 16 марта заявил губернатор Андрей Клычков. В регионе из предосторожности повысят уровень готовности ветеринарных служб на фоне ситуации в Новосибирской области, где с 16 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. В Орловской области для такого оснований нет.





Артем Ежаков





