Когда в Орловской области проснутся клещи в 2026 году

Ответ дали в Роспотребнадзоре.

Весна на Орловщине активно вступает в свои права, днем на улице в течение нескольких недель отмечаются устойчивые плюсовые температуры. Для клещей наступает самое "сладкое" время. Жители региона интересуются: когда в Орловской области проснутся клещи?

В начале марта 2026-го года в Орловской области Роспотребнадзор уже зарегистрировал первое и пока единственное обращение после укуса насекомого.

- Клещ был исследован на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и энцефалит. Инфекции не подтвердились, - пояснили сайту "Вести-Орел" в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В ведомстве отметили, что в данный период в нашей области нет энцефалитных клещей. Однако их фиксируют на Алтае, Дальнем Востоке и в Ленинградской области. Орловцам, планирующим поездки в эти регионы, рекомендуют позаботиться о своем здоровье и заранее сделать прививку.