Главная » Новости



19:00, 17 марта 2026 года Баскетболистки из Орловской области вышли в Суперфинал школьной баскетбольной лиги







В Орле завершился финал чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги среди школьниц. Ливенская команда "Комета" одержала уверенную победу над соперницами из Владимирской области. Счет матча – 96:67.



Лучшим игроком турнира стала Полина Ваулина. В финале она принесла команде 28 очков и сделала 17 подборов.



История ливенского школьного баскетбола теперь продолжится на Финале всероссийской школьной баскетбольной лиги в Ижевске. Болеем за "Комету" уже через месяц.





Анастасия Дорохова





