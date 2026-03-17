11:27, 17 марта 2026 года

На Орловщину планируют приглашать иногородних врачей, предлагая им приватизацию служебного жилья

Таким образом намерены восполнить дефицит кадров.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в очередной раз затронули проблему кадрового дефицита медиков. На сегодняшний день в больницах региона не хватает 450 врачей. Такую информацию во время заседания комитета облсовета по промышленности и ЖКХ озвучил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев.
 
Восполнять нехватку докторов намерены в том числе путем привлечения специалистов из других регионов. Накануне в первом чтении депутаты рассмотрели поправки в закон "О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области", внесенные губернатором. В будущем документ позволит медикам приватизировать служебные квартиры, предоставленные им по договорам найма. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.
 
 - Парламентарии отметили, что законопроект требует детальной проработки отдельных частей вопросов организации процесса, — уточнили в Орловском областном Совете. 



Юлия Сабельникова
