15:00, 17 марта 2026 года Для многопрофильного медцентра в Орле закупили оборудование на три миллиарда рублей Планируется, что объект введут в эксплуатацию в декабре 2026 года.







Строительство многопрофильного медицинского центра в Орле близится к завершению. На данный момент готовность объекта составляет 84%.



В работах задействованы 150 строителей, которые занимаются монтажом и отделкой. На закупку оборудования выделили почти 3 миллиарда рублей.



Планируется, что медицинский центр будет открыт в декабре 2026 года. Жители Орла смогут воспользоваться его услугами в первом квартале 2027 года. Об этом сообщили на заседании профильного комитета облсовета. Также на встрече обсудили вопросы работы общественного транспорта. Подробнее об этом в нашем материале.







Даниил Матюшин





