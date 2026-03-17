Водитель в Орле выехал на встречку по дороге с односторонним движением и устроил ДТП

Пострадали два человека.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орле на улице Октябрьской вечером 16 марта произошла авария с пострадавшими. Причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, водитель на "Ладе Гранта" двигался по встречной полосе на дороге с односторонним движением, затем выехал на перекресток Октябрьская — Полесская и столкнулся с "Шевроле".

37-летний водитель иномарки пострадал, но госпитализация ему не потребовалась. А вот пассажирка "Шевроле" оказалась на больничной койке под наблюдением медиков.