16:30, 17 марта 2026 года В Орловской области открылся еще один модульный ФАП Важное событие состоялось в селе Крутом Ливенского района.



Фото: Ливенская газета

16 марта в селе Крутом Ливенского района Орловской области открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Объект возвели в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщает "Ливенская газета".



Это уже 11-й современный ФАП в районе за последние годы. Он будет обслуживать более 1300 взрослых и детей.



В теплом современном помещении разместились медицинские и подсобные кабинеты, например, процедурный и прививочный. ФАП полностью оснащен необходимым оборудованием и современной мебелью, отмечает издание.





Сергей Мерцалов





