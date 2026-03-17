12:01, 17 марта 2026 года На Орловщине для ямочного ремонта используют литую асфальтобетонную смесь Работы начались в нескольких районах.



Фото: АО "Дорожная служба"

В Орловской области продолжается ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на трассах "Сосково-Волчьи Ямы-Красное Знамя", "Москва-Киев"-Комаричи- Дмитровск Орловский-Кромы", "Орёл-Гать-Лаврово-Редькино", "Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы". Об этом сообщили в "Дорожной службе".



Для ремонта используют литую асфальтобетонную смесь. По словам дорожников, это улучшит движение, снизит тряску на знакомых маршрутах и сделает поездки безопаснее для всех.



Литой асфальт часто применяют при ямочном ремонте в холодное время года. Его высокая начальная температура и текучесть позволяют работать при морозах до минус 10 градусов. Кроме того, литой асфальт не требует уплотнения - он сам набирает прочность при остывании.





Сергей Мерцалов





