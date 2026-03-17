15:26, 17 марта 2026 года Мценский кузнец Курязов показал подписчикам новый шедевр из металла На этот раз в руках мастера "ожила" пара фениксов.



Фото: Руслан Курязов

Кузнец из Мценска Руслан Курязов завершил работу над очередным проектом. Амчанин представил новый плод своих трудов — пару железных фениксов. На их создание ушло чуть больше двух месяцев. По словам мастера, сказочные птицы символизируют воскресение, обновление и вечную жизнь. Летом кузнец представил любителям своего творчества, пожалуй, самую большую свою работу — двухсоткилограммового дракона , который вызвал восторг и восхищение у орловцев.





Юлия Сабельникова





