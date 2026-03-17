10:00, 17 марта 2026 года Орловские ветераны СВО и их семьи получили новые налоговые льготы



Орловские ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи получили новые налоговые льготы на сумму 26,5 миллиона рублей. Управление ФНС автоматически пересчитало транспортный и земельный налоги за последние три года.



Главное, что никому не пришлось писать заявлений - все произошло автоматически. В итоге 3 800 ветеранов, более 640 участников СВО и их семьи получили скидки по транспортному налогу. Еще 480 человек сэкономили на земельном налоге, общая сумма экономии составила 205 тысяч рублей.



Для получения льгот достаточно было, чтобы данные о льготниках были внесены в базу. Проверить результаты можно в личном кабинете на сайте ФНС или обратиться в налоговую инспекцию.





Всеволод Трифонов





