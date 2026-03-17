11:00, 17 марта 2026 года В Орле многодетная мать отстояла свои права через суд Женщина добилась положенной ей ежемесячной выплаты.



В Орле многодетная мать через суд получила ежемесячную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Женщина обратилась в прокуратуру после того, как ей отказали в назначении выплаты в "Орловском центре соцзащиты". Проверка показала, что отказ был незаконным: заявительница имеет статус многодетной и право на поддержку.



Прокуроры подали иск в суд, и Железнодорожный районный суд города Орла удовлетворил требования. Решение вступило в силу.





Сергей Мерцалов





