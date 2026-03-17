В Орловской области нашли 42 тонны некачественной гречихи

17.03.2026 22:23:59
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43.
17:46, 17 марта 2026 года
В Орловской области нашли 42 тонны некачественной гречихиЗерно не соответствовало стандартам для пищевых целей.
В Орловской области нашли 42,2 тонны некачественной гречки, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Клиндухову А. М. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение связано с техническими регламентами Таможенного союза, которые регулируют безопасность зерна.
Несоответствие выявлено в показателях качества гречихи, предназначенной для пищевых целей. Возможная причина — неправильное хранение, что создает риски для распространения некачественного продукта.
Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, предпринимателю вынесли предупреждение.
Сергей Мерцалов
