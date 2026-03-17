Главная » Новости



17:46, 17 марта 2026 года В Орловской области нашли 42 тонны некачественной гречихи Зерно не соответствовало стандартам для пищевых целей.



Фото: архив

В Орловской области нашли 42,2 тонны некачественной гречки, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Клиндухову А. М. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.



Нарушение связано с техническими регламентами Таможенного союза, которые регулируют безопасность зерна.



Несоответствие выявлено в показателях качества гречихи, предназначенной для пищевых целей. Возможная причина — неправильное хранение, что создает риски для распространения некачественного продукта.



Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, предпринимателю вынесли предупреждение.





Сергей Мерцалов





