20:44, 16 марта 2026 года На Орловщине повысят ветеринарную готовность





В Орловской области повысят ветеринарную готовность. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков, отвечая на соответствующий вопрос зрителя прямого эфира в "ВКонтакте".



Это мера предосторожности на фоне ситуации в Новосибирской области, где с 16 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. В Орловской области для такого оснований нет.

"Мы обсуждали этот вопрос. По различным заболеваниям, по работе наших ветеринарных служб. Пока таких оснований у нас нет, работаем в спокойном режиме. Сейчас максимально повышаем уровень готовности и внимания, чтобы не допустить подобных ситуаций", – заявил глава региона.





Артем Ежаков





