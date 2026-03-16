На Орловщине повысят ветеринарную готовность

В Орловской области повысят ветеринарную готовность. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков, отвечая на соответствующий вопрос зрителя прямого эфира в "ВКонтакте".
Это мера предосторожности на фоне ситуации в Новосибирской области, где с 16 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. В Орловской области для такого оснований нет.
"Мы обсуждали этот вопрос. По различным заболеваниям, по работе наших ветеринарных служб. Пока таких оснований у нас нет, работаем в спокойном режиме. Сейчас максимально повышаем уровень готовности и внимания, чтобы не допустить подобных ситуаций", – заявил глава региона.