20:50, 16 марта 2026 года В Орловской области увековечили духовное наследие схиархимандрита Илия На территории подсобного хозяйства "Орловский Колос" открылся музей в честь духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.







В Орловском муниципальном округе на территории подсобного хозяйства "Орловский Колос" открылся музей памяти схиархимандрита Илия (Ноздрина). Он скончался 15 марта 2025 года в возрасте 93 лет.



Место для музея выбрано не случайно – здесь отец Илий останавливался во время своих визитов на малую Родину и принимал духовных чад и паломников.



Экспозиция включает личные вещи схиархимандрита, его облачения, книги и богослужебные предметы. Центральным экспонатом стала фигура батюшки, выполненная с особой реалистичностью. Инициатором открытия музея выступил Геннадий Цурков, который больше 20 лет был знаком со старцем.



Посетить музей можно в выходные дни, но в будущем планируют сделать его работу ежедневной.





Юлия Опанасюк





