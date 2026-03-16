19:51, 16 марта 2026 года Орловские поисковики проведут 15 экспедиций в места сражений Также у волонтеров запланированы командировки в Монголию и участие во всероссийском этапе "Вахты памяти" в Калуге.







В Орле дали старт региональному этапу Всероссийской акции "Вахта Памяти". По традиции торжественное открытие прошло в Военно-историческом музее.



В этом году у поисковиков запланированы 15 региональных экспедиций, две командировки в Монголию и участие во всероссийском этапе акции в Калуге.



Результаты прошлого сезона впечатляют: на орловской земле подняты останки 313 красноармейцев, 11 из которых вернули имена. Были проведены работы на местах крушения шести самолетов, состоялись выезды на Курильские острова и в Монголию.



Сегодня в Орловской области действуют 12 официальных поисковых организаций. За 30 лет работы они обнаружили останки более 14,5 тысячи защитников Отечества.





Антон Сорокин





