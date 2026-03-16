18:56, 16 марта 2026 года ФК "Орел" проиграл контрольный матч дзержинскому "Химику" Матч завершился со счетом 3:2.





16 марта ФК "Орел" в рамках подготовки к новому сезону Второй лиги сыграли очередной контрольный матч на сборах в Крымске. "Зелено-белые" проиграли дзержинскому "Химику" со счетом 2:3. Голы в составе "орлов" забили Степан Пятин и Артем Ошкин.



Новый сезон для ФК "Орел" стартует уже совсем скоро. Первые две игры будут выездными – чемпионат начнется 28 марта матчем с московской "Родиной-3", а 4 апреля "зелено-белые" сыграют в Раменском с "Сатурном". Первая домашняя игра сезона состоится 11 апреля. В Орел приедет белгородский "Салют".





Артем Ежаков





