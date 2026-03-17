Главная » Новости



9:30, 17 марта 2026 года Полмиллиона туристов посетили Орловщину в 2025 году За счет этого бюджет региональных муниципалитетов пополнился на 11,4 миллионов рублей туристического налога.



Фото: Ольга Супонева

За 2025 год Орловскую область посетило порядка полумиллиона туристов. Они пополнили бюджет региональных муниципалитетов на 11,4 миллионов рублей туристического налога.

— Региональный турмаршрут "Бирюзовое кольцо России" в текущем году включен в число национальных туристских маршрутов. Создана коллекция литературных муралов туристского центра "Орел – литературная столица России". Привлекательным для туристов стал крупнейший в ЦФО светомузыкальный фонтан на воде "Крылья Орла". Обновлен Новосильский краеведческий музей, а также музей "Тургеневское полесье", — сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области. Орловщина оказалась в десятке регионов ЦФО по приросту доходов как от размещения одного туриста, так и от коллективов. По загруженности номеров Орловская область находится на 12 месте среди 18 субъектов ЦФО.



Пользователи на 33% чаще стали искать информацию в интернете о "Бирюзовом кольце России" и направлении "Орел – литературная столица".



Специалисты прорабатывают вопрос о создании межрегиональных национальных туристских маршрутов совместно с Брянской и Липецкой областями. Кроме того, планируется и дальше развивать инфраструктуру, номерной фонд и создавать новые места, которые привлекут туристов.





Анастасия Мельникова





