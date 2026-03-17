8:45, 17 марта 2026 года Перспектива года в колонии заставила орловца вспомнить о родительском долге Приставы добились выплаты ребенку 630 тысяч рублей.





Орловские судебные приставы добились выплаты 630 тысяч рублей по алиментам. Долг перед сыном мужчина копил долго: он должен был отдавать четверть дохода, но делать это не спешил.



Заставить орловца вспомнить о родительских обязанностях удалось не сразу. Сначала ему ограничили выезд из России, запретили сделки с имуществом и назначили списания с банковских счетов. Затем дело дошло до 20 часов обязательных работ. Исправило ситуацию лишь возбуждение уголовного дела – перспектива провести год в колонии заставила мужчину искать работу и в конце концов закрыть долг.





Артем Ежаков





