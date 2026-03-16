Главная » Новости



17:50, 16 марта 2026 года С 1 апреля в Орле начнется прием заявлений о зачислении в первый класс Перед этим родители могут оформить черновик.





С 1 апреля в Орловской области начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Это будет первая волна поступлений, заявления можно будет подать онлайн, по почте или лично в школе.



Пока не стартовала подача документов, родители могут оформить черновик заявления. Такая возможность откроется 17 марта в личных кабинетах на портале Госуслуг, рассказали в РЦОКО.



Напомним, что при первой волне поступлений зачислять будут по месту регистрации или в другие школы при наличии льгот. Вторая волна стартует летом, и в это время можно зачислить ребенка в любую школу, без учета адреса регистрации.





Артем Ежаков





