17:27, 16 марта 2026 года Улицы Орла начали чистить от песка и грязи В город вышли сотня уборщиков и почти 150 единиц техники.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Наступившее потепление и таяние снега позволили "Спецавтобазе" начать уборку улиц Орла от грязи, песка и мусора, скопившихся за осень и зиму. 16 марта на очистку города вышли 103 человека и 141 единица техники, в том числе комбинированные дорожные машины, поливомоечные машины и вакуумные пылесосы, сообщили в пресс-службе администрации города.



Уборщики занимаются чисткой проезжей части и тротуаров, бордюров и остановок, латают ямы в асфальте. Специалисты работают в скверах, на улицах и в общественных зонах, а вот за содержание частных территорий отвечают управляющие компании, домовладельцы, арендаторы и собственники зданий, напомнили в мэрии.





Артем Ежаков





