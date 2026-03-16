15:34, 16 марта 2026 года В Орле прохожие спасли мужчину с ножевым ранением Ему вызвали скорую помощь.



В Заводском районе Орла 64-летняя женщина подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Инцидент произошел во время совместного застолья. Потерпевший - мужчина 1971 года рождения, гостил у пенсионерки, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры хозяйка дома ударила собутыльника ножом в грудь. После этого пострадавший ушел из квартиры. Увидев окровавленного человека, неравнодушные орловцы вызвали скорую помощь.



Полиция узнала о происшествии из больницы и оперативно разобралась в обстоятельствах. Подозреваемая призналась, что это она ранила товарища.



Против женщины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На время следствия она останется на свободе, но не сможет покидать город — ей выдали подписку о невыезде.





Юлия Сабельникова





