понедельник 16.03.2026 21:55:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
Главная » Новости

15:34, 16 марта 2026 года

В Орле прохожие спасли мужчину с ножевым ранением

Ему вызвали скорую помощь.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Заводском районе Орла 64-летняя женщина подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Инцидент произошел во время совместного застолья. Потерпевший - мужчина 1971 года рождения, гостил у пенсионерки, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры хозяйка дома ударила собутыльника ножом в грудь. После этого пострадавший ушел из квартиры. Увидев окровавленного человека, неравнодушные орловцы вызвали скорую помощь.

Полиция узнала о происшествии из больницы и оперативно разобралась в обстоятельствах. Подозреваемая призналась, что это она ранила товарища.

Против женщины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На время следствия она останется на свободе, но не сможет покидать город — ей выдали подписку о невыезде.


Юлия Сабельникова
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.