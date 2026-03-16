С 20 марта на Орловщине стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ
С 20 марта в Орловской области начнется досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Продлится он ровно месяц — до 20 апреля.
На русский язык зарегистрировалось 16 ребят. Экзамен пройдет 24 марта. Сдавать математику выпускники будут 27 марта. 12 выбрали профильный уровень и один — базовый. Кроме того, запланированы экзамены по физике, химии, биологии, английскому языку, информатике, истории и обществознанию.