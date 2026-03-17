Главная » Новости



8:00, 17 марта 2026 года Родителей из Орла проконсультируют на тему единого пособия Желающих задать вопросы ждут 19 марта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области проведут прием по поводу выплаты единого пособия. В клиентские службы СФР приглашают родителей детей от 0 до 17 лет и беременных женщин. Они могут задать все интересующие вопросы 19 марта с 9:00 до 15:00 по адресу Комсомольская, 108. — Специалисты Отделения Социального фонда по Орловской области в этот день проконсультируют семьи по вопросам права на единое пособие, ответят на вопросы, касающиеся оценки нуждаемости семьи, учета недвижимости и транспорта, а также помогут корректно заполнить заявление о назначении пособия, проверят документы, — пояснили в Отделении СФР по Орловской области. Также консультацию готовы оказать жителям Мценска (ул. Тургенева, 96А) и Ливен (ул. Дзержинского, 95).





Юлия Сабельникова





