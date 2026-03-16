Скончался знаменитый детский хирург из Орла Алексей Медведев

Его не стало 15 марта.

Ушел из жизни известный в Орловской области врач Алексей Медведев. О его смерти сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Долгие годы Медведев работал детским хирургом в детской областной больнице, помогая тысячам пациентов. Также он руководил орловским депздравом, в 2013 году возглавил НКМЦ им. Круглой.

О причинах смерти не сообщается. В последние годы знаменитый на Орловщине доктор трудился главврачом в одной из московских больниц.

- Алексей Игоревич никогда не забывал о своей малой родине: изучал, чтил и старался воспевать традиции орловской медицины, в каких бы далеких краях он при этом не находился. Любил жизнь, любил детей. Трепетно относился к своим друзьям и всегда помогал им десятикратно больше, чем самому себе, - так вспоминают его коллеги.