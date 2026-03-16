16:00, 16 марта 2026 года Орловская молодежь интересуется ретроавтомобилями В этом году в регионе провели гонки с участием советского автопрома.







В Орле развивается сообщество любителей ретро-культуры. И прежде всего — легенд советского автопрома. Они регулярно проводят встречи, выставки, пробеги.



В этом году зима подарила участникам и зрителям эффектное мероприятие – "ЗАЗогонки". Соревнование прошло в Урицком районе и собрало полтора десятка гонщиков и гонщиц.



В сообщество орловских ретроводов входят не только люди старшего поколения, но и молодежь. Анастасия Дорохова встретилась с одним из участников и узнала, почему ребята выбирают советский автопром.





