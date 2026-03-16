14:00, 16 марта 2026 года Полина Птицына стала учеником года Орловской области







В Орловской области "Учеником года-2026" стала одиннадцатиклассница из Хотынца Полина Птицына. Итоги регионального конкурса подвели в начале марта.



Это не первая победа девушки. Она уже дважды становилась финалисткой Всероссийского конкурса "Большая перемена". В школе Полина учится на отлично. О том, как прошел областной конкурс и какие планы у ученицы на будущее, наша съемочная группа узнала из первых уст.





Татьяна Тимохина





