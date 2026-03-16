В Орле 32-летняя женщина-водитель нарушила правила на дороге и устроила ДТП

Авария произошла в Северном районе.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

За прошедшие сутки на Орловщине зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадала женщина.Днем 15 марта 32-летняя дама управляла отечественной легковушкой и, проезжая по Московскому шоссе, проигнорировала правила и не уступила дорогу другому авто.

В результате ее машина столкнулась с "Хендэ Элантра" и получила повреждения. Орловчанке понадобилась помощь медиков. После осмотра врачи отпустили ее домой.