В Орле 32-летняя женщина-водитель нарушила правила на дороге и устроила ДТП

12:40, 16 марта 2026 года
В Орле 32-летняя женщина-водитель нарушила правила на дороге и устроила ДТПАвария произошла в Северном районе.
За прошедшие сутки на Орловщине зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадала женщина.Днем 15 марта 32-летняя дама управляла отечественной легковушкой и, проезжая по Московскому шоссе, проигнорировала правила и не уступила дорогу другому авто.
В результате ее машина столкнулась с "Хендэ Элантра" и получила повреждения. Орловчанке понадобилась помощь медиков. После осмотра врачи отпустили ее домой.
Юлия Сабельникова