14:30, 16 марта 2026 года В Орловской области насчитали 933 зубра 123 из них – телята.



Фото: Анастасия Мельникова

В Орловской области выросла популяция зубров. В феврале специалисты подвели итог ежегодных учетных мероприятий. В этом году популяция этих животных в Орловском полесье составляет 933 особи, 123 из них – телята.



- Для подсчета использовали классические и инновационные методы. Также учли информацию о встречах зубров или обнаружении следов их жизнедеятельности от природопользователей соседних территорий Брянской и Калужской областях, - сообщили в пресс-службе Орловского полесья.



Главную роль в стаде у зубров занимает самка. Она руководит стадом и направляет его движение. Все животные придерживаются строгой иерархии. Как отмечают сотрудники национального парка, серьезных стычек между животными, стоящими на различных ступенях иерархической лестницы, не бывает.





