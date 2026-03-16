10:55, 16 марта 2026 года Орловскую область посетит делегация из КНДР Визит гостей из Северной Кореи ожидается в ближайшее время.





Орловскую область посетит делегация из КНДР. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства региона. Визит гостей из Северной Кореи ожидается в ближайшее время.



Напомним, что осенью прошлого года Андрей Клычков посетил КНДР в составе правительственной делегации на праздновании 80-й годовщины со дня образования Трудовой партии Кореи. Губернатор встретился с руководителем провинции Южный Хванхэ: глава Орловщины предложил развивать сотрудничество и укреплять торговые связи. Шла речь и о подписании соглашения между регионами.





Артем Ежаков





