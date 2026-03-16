Орловским работникам культуры предложили стать миллионерами

В регионе стартовал прием заявок по программе «Земский работник культуры».

В Орловской области с 15 марта начался прием заявок для участия в программе "Земский работник культуры". Теперь, наряду с учителями, врачами и тренерами, преподаватели детских школ искусств и сотрудники ДК могут получить подъемные от государства в размере одного миллиона рублей.

Одно из главных условий — трудоустроиться в населенном пункте с населением меньше 50 тысяч человек. В 2026 году в список мест, где можно найти творческую работу, попали 16 муниципалитетов. Среди них Кромы, Спасское-Лутовиново, Новосиль, Тросна, Сосково и другие поселки и деревни.

В этом году пройти конкурсный отбор, получить рабочее место и миллион смогут 15 специалистов. Возрастных ограничений в программе нет.