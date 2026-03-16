9:41, 16 марта 2026 года На Наугорке в Орле ограничат движение транспорта Проезд закроют до 17 марта.





В Орле в районе Наугорского шоссе временно прекратят автомобильное движение. В ближайшие дни там будут проводиться земляные работы по строительству водопроводной сети межвзовского кампуса. Об этом сообщили в мэрии.



Орловцам предлагают следующие пути объезда:



- через дублер Наугорского шоссе (через Ледовую арену);



- через микрорайон "Наугорский" – ул. Картукова – ул. Героев пожарных – на Наугорское шоссе;



- через ул. Скворцова – ул. Интернатная – ул. Полесская – ул. Кольцевая – ул. Базовая – на Наугорское шоссе.





Юлия Сабельникова





