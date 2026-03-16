Главная » Новости



10:25, 16 марта 2026 года В Орле прошел образовательный форум Молодежного парламента Участники смогли узнать о том, как работает муниципальное управление.







В регионе прошел образовательный форум "Голос молодежи Орловщины". Участники смогли узнать о работе муниципального управления, а также о том, как можно развить личностные и коммуникационные навыки.



В рамках проводимых мероприятий чествовали новых участников Молодежного парламента. Они избраны на пять лет, как и городской Совет народных депутатов. В обязанности юных парламентариев входит оформление наказов и постоянное взаимодействие с орловцами, чтобы их права всегда были исполнены.





Даниил Матюшин





