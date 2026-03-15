17:19, 15 марта 2026 года В Орле распустились первые в 2026 году подснежники Цветущую поляну засняла наша подписчица.



Фото: Екатерина Ж.

15 марта в Орле заметили первые цветущие подснежники. Фото в редакцию "Вести-Орел" прислала подписчица Екатерина Ж.



Нежные весенние цветы обычно появляются в марте, часто пробиваясь сквозь снег и корку льда. На фото от нашей читательницы видно, что краснокнижные растения пригрелись на солнце, снег вокруг растаял и жители беспрепятственно могут любоваться первоцветами.



Напомним, что подснежниками действительно можно только любоваться. За срыв этих редких цветов предусмотрена административная ответственность и штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.





Юлия Сабельникова





