В Орле распустились первые в 2026 году подснежники
Цветущую поляну засняла наша подписчица.
Фото: Екатерина Ж.
15 марта в Орле заметили первые цветущие подснежники. Фото в редакцию "Вести-Орел" прислала подписчица Екатерина Ж.
Нежные весенние цветы обычно появляются в марте, часто пробиваясь сквозь снег и корку льда. На фото от нашей читательницы видно, что краснокнижные растения пригрелись на солнце, снег вокруг растаял и жители беспрепятственно могут любоваться первоцветами.
Напомним, что подснежниками действительно можно только любоваться. За срыв этих редких цветов предусмотрена административная ответственность и штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.