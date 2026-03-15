Синоптики пообещали Орлу дождь со снегом на следующей неделе

Осадки ожидаются со вторника.

В Орле погода на грядущей неделе слегка поменяет настроение. Уже начиная со второго рабочего дня возможны осадки и небольшое похолодание.

По данным Росгидрометцентра, понедельник станет единственным солнечным днем новой пятидневки. Ночью прохладно — до минус 6. Днем +7.

Ночью во вторник регион накроют снежные тучи, рано утром выпадет немного снега. Днем он сменится слабым кратковременным дождем. За окном ожидается всего +5.

Среда и четверг тоже ознаменуются осадками. Вероятнее всего, нагрянет дождь со снегом. Температура в эти два дня не поднимется выше 5-7 тепла.

В пятницу прогнозируют снег, но о его обильности пока говорить рано — более точный прогноз метеорологи дадут к середине недели.