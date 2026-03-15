15 марта орловцы столкнулись с мощным сбоем в работе Telegram

11:29, 15 марта 2026 года
15 марта орловцы столкнулись с мощным сбоем в работе TelegramНе загружаются медиафайлы, с трудом отправляются сообщения.
Фото: архив "Вести-Орел"
14 и 15 марта Орловская область вошла в число регионов, где наблюдается серьезный сбой в работе мессенджера Telegram. По данным пользователей, на платформе почти не загружается фото и видео, возникают трудности с отправкой текстовых и голосовых сообщений. Плохо работает и веб-версия.
Ответ на вопрос, почему не работает Telegram, официальные представители мессенджера пока что официально не комментировали. В феврале Роскомнадзор объявил о постепенной блокировке популярного сервиса. По предварительной информации, с 1 апреля возможна его полная блокировка.
Юлия Сабельникова