В Орле сотрудников МЧС и силовиков наградили за обезвреживание боеприпаса на Веселой слободе
Участники мероприятия получили почетные грамоты и благодарности губернатора.
Фото: администрация Орловской области
В администрации Орловской области наградили людей, принимавших участие в обезвреживании неразорвавшегося боеприпаса в районе Веселой слободы. Напомним, 31 января найденный неподалеку от жилого сектора взрывоопасный предмет вывезли на безопасную территорию и там обезвредили.
- Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Орловской области вручил представителям правоохранительных органов, силовых структур, работникам городской администрации, скорой медицинской помощи заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по региональной безопасности Юрий Савенков, - рассказали в региональном управлении МЧС.