В ДТП с "перевертышем" на орловской трассе пострадал пассажир
Его госпитализировали в областную больницу.
Вечером 14 марта в Орловском округе на трассе перевернулся легковой автомобиль. 38-летний водитель "Митсубиси Паджеро" съехал в кювет, машина опрокинулась колесами вверх. Подробности сообщили в оперативной сводке областной Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадал пассажир иномарки. 32-летнего мужчину с травмами забрала "скорая" и до ставила в областную клиническую больницу.