14:00, 15 марта 2026 года

В Орле простились с бойцом СВО Александром Куликовым

Его не стало 5 марта 2026 года.


В зоне СВО погиб орловец Александр Куликов. Он подписал контракт с ЧВК "Вагнер" в октябре 2022 года. Бойцы подразделения принимали участие в одной из самых кровопролитных битв за Донбасс - по освобождению Бахмута, который имел стратегическое значение для хода СВО. Александр получил ранение, но, выписавшись из госпиталя, вернулся выполнять боевые задачи. В декабре 2022 года Александр получил новое, тяжелое ранение двух ног. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", тремя медалями ЧВК "Вагнер".

13 февраля 2025 года мужчина был призван по контракту. В марте получил ряд ранений, был контужен. Долгое время проходил лечение в госпитале. Однако в августе 2025 года вернулся в зону СВО для прохождения службы. Был награжден медалью "За укрепление боевого содружества".

Александр погиб 5 марта 2026 года. В Орле состоялось прощание с бойцом.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.