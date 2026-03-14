Главная » Новости



18:01, 14 марта 2026 года Ученики Отрадинской школы Мценского района будут завершать учебный год в другом здании Районная администрация сейчас решает этот вопрос.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

С начала 2026 года в МБОУ "Отрадинская средняя школа" начался капитальный ремонт. Пока строители занимаются наружными и демонтажными работами, администрация Мценского района решает вопрос о переводе школьников с 1 мая 2026 года в другое здание для последующего обучения.



- Работы внутри школы практически не ведутся в связи с тем, что в части классов осуществляется учебный процесс. С мая 2026 года подрядчик сможет приступить к демонтажу внутренних помещений, выполнению ремонтных работ, - сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.



Завершить капремонт планируют в июле 2027 года.





Анастасия Мельникова





