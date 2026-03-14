Главная » Новости



14:25, 14 марта 2026 года Вопросы обращения с ТКО обсудили в администрации Орловской области Андрей Клычков провел встречу с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Натальей Комаровой.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в областной администрации Андрей Клычков провел встречу с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Натальей Комаровой. На мероприятии обсуждались вопросы обращения с ТКО в регионе.



- Вопросы обращения с отходами - одна из важнейших социальных тем, волнующих жителей нашей страны. Орловщина недавно прошла этап сильных снегопадов, который показал, как можно усовершенствовать организацию вывоза мусора. И это лишь часть мусорной реформы, имеющей огромное значение, - сообщил глава региона.



Далее делегация посетила мусорный полигон, где обсудили текущие проблемы и перспективы развития предприятия.



Напомним, в январе Орловская область вошла в тройку лидеров среди субъектов с самой высокой долей сортировки и переработки твердых коммунальных отходов.





Анастасия Мельникова





